Gli agenti dell'ICE hanno soffocato e ucciso un migrante cubano poi ne hanno simulato il suicidio

Gli agenti dell’ICE sono accusati di aver immobilizzato e ucciso un migrante cubano, Geraldo Lunas Campos, presso il centro di detenzione di Camp East Montana. L’autopsia ha evidenziato come la morte sia stata il risultato di un’azione violenta, successivamente mascherata come un suicidio. Questo episodio solleva importanti questioni sulla condotta delle forze dell’ordine e sulle condizioni dei centri di detenzione per immigrati negli Stati Uniti.

L'autopsia eseguita sul corpo di Geraldo Lunas Campos ha rivelato che l'uomo, legalmente residente negli USA, è stato immobilizzato e ucciso da agenti dell'ICE a Camp East Montana, struttura destinata a diventare il più grande centro di detenzione per immigrati degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il medico e senatore dem Matt Klein: “Renée Good viva per 8 minuti dopo gli spari, ma gli agenti dell’Ice hanno bloccato i soccorsi”Il medico e senatore dem del Minnesota Matt Klein ha riferito che Renée Good è rimasta viva per otto minuti dopo essere stata colpita, ma i soccorsi sono stati ostacolati dagli agenti dell’Ice, che avevano aperto il fuoco.

