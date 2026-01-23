A Cagliari, il liceo “De Sanctis – Grazia Deledda” ospiterà un incontro con il pm Andrea Vacca, coinvolgendo gli studenti del quinto anno. L’evento si inserisce nel dibattito sulla giustizia, con l’obiettivo di offrire agli studenti una prospettiva informata sulle riforme e sulle sfide del sistema giudiziario italiano. Un’occasione di confronto e di approfondimento sul ruolo della legge e della legalità nelle scuole.

L’ombra degli anti-riformisti sulla giustizia aleggia anche sulle scuole italiane. È il caso del liceo linguistico cagliaritano “De Sanctis – Grazia Deledda”, che ospiterà un incontro con il pm Andrea Vacca il 29 gennaio e a cui parteciperanno gli studenti del quinto anno. Come sottolinea la nota dell’istituto, «l’attività rientra nel programma di educazione civica e di orientamento». L’iniziativa, però ha allarmato la Camera penale del capoluogo sardo, che attraverso un comunicato ha espresso le proprie perplessità e sottolineato che l’evento è stato affidato «a un magistrato, peraltro presidente dell’Anm sarda e dichiaratamente schierato per il “No” al referendum». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giustizia, lezioni di “no” in classe dal presidente dell’Anm sarda. A Cagliari una scuola “schiera” i suoi alunni contro Nordio

Giustizia al voto, l’intervento della presidente dell’Anm regginaCon il referendum sulla riforma della giustizia prossimo a svolgersi, si intensifica il confronto tra magistratura, politica e cittadini.

Leggi anche: Il presidente dell'Anm sulla riforma della giustizia: “In pericolo l’uguaglianza dei cittadini”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Riforma della giustizia: a Milano una tavola rotonda per il No; Occhio alla salute: perché votare No al referendum sulla giustizia; La giustizia, il potere e la lezione di Minneapolis; L’indipendenza irrinunciabile: lezione di Mattarella sulla giustizia.

Meta limita le bufale di Barbero sul referendumDopo i fact-checking e le critiche di giuristi e magistrati, Facebook riduce la visibilità del video dello storico e divulgatore contro il referendum sulla giustizia. Non una censura, ma un intervento ... ilfoglio.it

Alessandro Barbero attaccato dopo il video per il No al referendum sulla giustizia: le critiche nascondono timoriI numeri che spiegano perché il voto dello storico più seguito d'Italia sta generando più dibattito di tutta la campagna referendaria ... ilfattoquotidiano.it

ISRAELE RISPONDE ALL'IRAN :"IL REGIME NON E' NELLA POSIZIONE DI POTER DARE LEZIONI DI MORALITA'" Lo “stesso regime iraniano assassino, che massacra il proprio popolo giorno dopo giorno, che giustizia donne e uomini innocenti per aver osa - facebook.com facebook