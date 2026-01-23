Giustizia anche a Monte San Savino apre l’ufficio di prossimità

Da lanazione.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monte San Savino apre un nuovo ufficio di prossimità dedicato ai servizi di giustizia. Situato in corso San Gallo 97, il centro mira a facilitare l’accesso ai cittadini, rafforzando il rapporto tra istituzioni e comunità. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato rappresentanti locali e regionali, evidenziando l’impegno a rendere più vicina e accessibile l’amministrazione della giustizia nel territorio.

Arezzo, 23 gennaio 2026 –  La Giustizia è più vicina ai cittadini anche a Monte San Savino. Ieri pomeriggio l’inaugurazione del nuovo Ufficio di prossimità presso la sede, in corso San Gallo 97 (Palazzo Pretorio), alla presenza, tra gli altri, del sindaco Gianni Bennati e per la Regione Toscana di Francesco Romizi, caposegreteria dell’assessore a innovazione tecnologica, trasparenza e semplificazione amministrativa Alberto Lenzi. L’ufficio nel comune aretino è il 29esimo a diventare operativo in Toscana grazie al supporto della Regione nell’ambito del progetto del Ministero della Giustizia, finanziato dal Programma Operativo Complementare al PON-GOV 2014-2020 dedicato alla delocalizzazione delle funzioni giudiziarie con l’obiettivo di avvicinarle agli utenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giustizia anche a monte san savino apre l8217ufficio di prossimit224

© Lanazione.it - Giustizia, anche a Monte San Savino apre l’ufficio di prossimità

Giustizia, anche a Monte San Savino apre l’ufficio di prossimitàA Monte San Savino apre un nuovo Ufficio di prossimità, portando la giustizia più vicino ai cittadini della Valdichiana aretina.

Leggi anche: Lavori in corso all'ufficio postale di Monte San Savino

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Giustizia, anche a Monte San Savino l’ufficio di prossimità; La giustizia si avvicina ai cittadini. Ecco il nuovo ufficio di prossimità; Il Vajont della giustizia; Giustizia civile a più velocità, l’allarme: penalizzate anche le imprese grossetane.

giustizia anche a monteGiustizia, anche a Monte San Savino apre l’ufficio di prossimitàLa giustizia è più vicina ai cittadini anche a Monte San Savino. Questo pomeriggio l’inaugurazione del nuovo ufficio di prossimità presso la sede, in corso San Gallo 97 (Palazzo Pretorio), alla presen ... arezzonotizie.it

giustizia anche a monteLa giustizia si avvicina ai cittadini. Ecco il nuovo ufficio di prossimitàMONTE SAN SAVINO La giustizia si avvicina ancora più ai cittadini anche a Monte San Savino. Nel pomeriggio di ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.