Giunge al termine la Festa dei lettori del Giornale Galeazzo Bignami chiude tra gli applausi

Si conclude la Festa dei lettori del Giornale a Montegrotto Terme, con la partecipazione di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. L'evento si è svolto presso l'hotel Esplanade Tergesteo, offrendo un momento di confronto tra il politico e il vicedirettore Francesco Maria Del Vigo. La serata si è conclusa tra gli applausi, segnando il finale di questa edizione dedicata ai lettori.

Serata finale della festa dei lettori del Giornale da Montegrotto Terme, in provincia di Padova, con Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, arrivato nella sala conferenze dell'hotel Esplanade Tergesteo per una chiacchierata con il vicedirettore de il Giornale, Francesco Maria Del Vigo. Nel pomeriggio, invece, c'è stata la conferenza del ministro Nordio con il direttore Tommaso Cerno da Udine per il referendum sulla Giustizia. Il clima è un po' quello dell'ultimo giorno di scuola, c'è un senso di malinconia diffuso tra i lettori in sala mentre ascoltano Bignami ma c'è anche voglia di divertirsi e di ridere.

