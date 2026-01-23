Giuliana Cresta primo capo squadra donna dei vigili del fuoco | incarico sulle orme di mio nonno

Giuliana Cresta è diventata la prima donna a ricoprire il ruolo di capo squadra dei vigili del fuoco. Originaria di Garlasco, ha seguito le orme del nonno, che lavorò come vigile a Vigevano. La sua scelta professionale nasce da un’eredità familiare e dalla volontà di contribuire alla sicurezza della comunità, affrontando con responsabilità e dedizione le sfide di questa importante attività.

Garlasco, 23 gennaio 2026 – Il nonno ha vestito la divisa dei vigili del fuoco a Vigevano forse da lì è nata la sua passione per una professione al servizio dei cittadini e tutt'altro che priva di rischi. Da qualche giorno Giuliana Cresta, 51 anni, vigevanese, è diventata il capo del Distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Garlasco. È la prima donna in assoluto a rivestire questo incarico nella provincia di Pavia. Nel Corpo le donne non sono ancora moltissime: secondo i dati relativi allo scorso anno circa 2.200, con 33 nei ruoli di capo squadra e dirigenti, a fronte di un organico complessivo di circa 36 mila vigili del fuoco.

