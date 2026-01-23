Giudici alleati dell' accusa Ecco le storture da cancellare

Il referendum affronta le criticità legate alla mancanza di una reale separazione tra giudici e pubblici ministeri, evidenziando come questa situazione abbia portato a un'ingiustificata uniformità tra le due figure. La proposta mira a chiarire ruoli e responsabilità, promuovendo un sistema giudiziario più equilibrato e trasparente. È un’occasione per rivedere le storture che limitano l’efficacia e l’imparzialità della giustizia nel nostro paese.

Di questo parla il referendum: della mancata separazione delle carriere (sinora) e dell'appiattimento di giudici e pm in una sola corporazione. L'ultimo caso, sul Giornale di ieri, fa capire molto: due avvocati, durante un processo milanese per violenza sessuale, hanno trovato sul bancone del giudice una sentenza di condanna già impostata e comprensiva di valutazioni su persone che dovevano ancora essere ascoltate: quanto è bastato per mandare all'aria tutto e per giustificare il sospetto (il sospetto basta) che l'esito fosse già scritto e che le tesi del pm e del giudice potessero coincidere d'ufficio: perché un giudice non deve solo essere terzo, ma anche apparirlo.

