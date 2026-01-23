Giudici alleati dell' accusa Ecco le storture da cancellare
Il referendum affronta le criticità legate alla mancanza di una reale separazione tra giudici e pubblici ministeri, evidenziando come questa situazione abbia portato a un'ingiustificata uniformità tra le due figure. La proposta mira a chiarire ruoli e responsabilità, promuovendo un sistema giudiziario più equilibrato e trasparente. È un’occasione per rivedere le storture che limitano l’efficacia e l’imparzialità della giustizia nel nostro paese.
Di questo parla il referendum: della mancata separazione delle carriere (sinora) e dell'appiattimento di giudici e pm in una sola corporazione. L'ultimo caso, sul Giornale di ieri, fa capire molto: due avvocati, durante un processo milanese per violenza sessuale, hanno trovato sul bancone del giudice una sentenza di condanna già impostata e comprensiva di valutazioni su persone che dovevano ancora essere ascoltate: quanto è bastato per mandare all'aria tutto e per giustificare il sospetto (il sospetto basta) che l'esito fosse già scritto e che le tesi del pm e del giudice potessero coincidere d'ufficio: perché un giudice non deve solo essere terzo, ma anche apparirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
L’atto d’accusa di Sara Kelany: “Da quando c’è il governo Meloni i giudici rimettono in libertà più clandestini”Sara Kelany evidenzia come, secondo i dati disponibili, con il governo Meloni si registri un aumento delle decisioni giudiziarie che favoriscono la libertà dei clandestini, nonostante le politiche migratorie più restrittive adottate.
Torino: l’imam espulso da Piantedosi torna libero, smontata l’accusa di terrorismo. Meloni attacca i giudici e medita il ricorsoLa Corte d’Appello di Torino ha disposto la scarcerazione di Mohamed Shahin, l’imam espulso da Piantedosi, smontando le accuse di terrorismo.
Giudici alleati dell'accusa. Ecco le storture da cancellareDi questo parla il referendum: della mancata separazione delle carriere (sinora) e dell'appiattimento di giudici e pm in una sola corporazione. L'ultimo caso, sul Giornale di ieri, fa capire molto: ... ilgiornale.it
Riuscito il blitz, accordo rinviato. Davos, Trump chiede Groenlandia e alleati Ue più forti. Consob, lite FI-Lega su Freni. Gaza, Fase2 in forse per l’Italia. Report denuncia su Rai3 lo spionaggio a pm e giudici - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.