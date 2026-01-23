Giovanili Azzurrini contro il Monopoli Convocazioni in Nazionale

Nel weekend, le squadre maggiori dell’Empoli osserveranno un turno di riposo, lasciando spazio alle attività delle categorie giovanili. La Primavera sarà l’unica formazione in campo, impegnata in una partita contro il Monopoli. Inoltre, sono state ufficializzate le convocazioni per le rappresentative nazionali giovanili, che vedono protagonisti alcuni giovani talenti azzurri. Un momento importante per il settore giovanile e la crescita dei giovani calciatori.

Weekend di riposo per le squadre maggiori del Settore Giovanile dell'Empoli, con soltanto la Primavera in campo. L'Under 17 di Tonelli, visti i tre convocati (Biondini, Landi e Perillo), con la Nazionale di categoria per le due amichevoli contro la Spagna in terra iberica (perse entrambe), ha infatti ottenuto come da regolamento il rinvio del derby di Firenze, attesissimo scontro al vertice. Fermi gli interi campionati, invece, per Under 16 e Under 15 sempre per impegni delle rispettive selezioni Nazionali. Da Monteboro è stato chiamato il centrocampista Olivieri per l'Italia Under 16, impegnata fino a domenica a Coverciano nel Torneo dei Gironi.

