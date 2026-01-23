Giovani che non studiano non lavorano e non seguono percorsi di formazione | audizione di Abodi

Mercoledì 28 gennaio, le Commissioni Cultura e Lavoro ascolteranno il Ministro Andrea Abodi sull’argomento dei giovani che non studiano, non lavorano e non partecipano a percorsi di formazione. L’audizione intende analizzare le cause e le possibili misure per favorire l’inclusione e il reinserimento di questa fascia di giovani nel sistema educativo e lavorativo.

ROMA – Mercoledì 28 gennaio le Commissioni riunite Cultura e Lavoro svolgeranno l’audizione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi (foto), sul tema dei giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13.30, presso l’Aula della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione”: audizione di Abodi Riparte ‘Futuro possibile’: lavoro e formazione per i giovani che non studiano e non lavoranoDa lunedì 12, riparte ‘Futuro possibile’, il progetto che da tredici anni supporta i giovani ‘neet’ attraverso opportunità di formazione e inserimento lavorativo. Leggi anche: Giovani che non studiano e non lavorano, Confcommercio: "I cosiddetti Neet sono una priorità da valorizzare" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Un futuro da cuoco per i giovani che non studiano e non lavorano; Dal disagio socio-economico all'abbandono scolastico: dove vivono peggio (e meglio) i minori a Roma; Giovani al palo e inattivi: quelle ombre sul lavoro da diradare; I giovani e la tragedia di Crans-Montana. Scuola, allarme dispersione: in Italia lasciano oltre 216mila giovani tra 18 e 24 anniStudio di Fondazione Gi Group che lancia le azioni da mettere in campo per contrastare fenomeno Elet e Neet ... adnkronos.com Dispersione scolastica, 408mila giovani lasciano gli studi (9,8%): per il 53,1% scatta la trappola NEET senza scuola né lavoroIl tasso di dispersione scolastica in Italia scende al 9,8% coinvolgendo 408mila giovani, ma oltre la metà (53,1%) diventa NEET e il fenomeno resta acuto al Sud (49,4% degli abbandoni) e tra gli stran ... orizzontescuola.it Una nuova concreta opportunità per i nostri giovani Regione Lombardia ha assegnato 599mila euro a un progetto che ci vede coinvolti in prima persona, dedicato ai giovani 18-29 anni “NEET” (che oggi non studiano e non lavorano). Cosa prevede il prog - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.