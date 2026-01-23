Giovani atleti e steroidi | i rischi per il fegato che non si possono ignorare

L’uso di steroidi anabolizzanti tra giovani atleti è una pratica diffusa, ma comporta rischi per la salute, in particolare per il fegato. Medici e specialisti dell’Istituto dei Tumori di Napoli sottolineano l’importanza di conoscere le conseguenze di un’assunzione non corretta di queste sostanze, che può avere effetti a lungo termine sulla salute generale. È fondamentale informarsi e agire con consapevolezza per tutelare il benessere degli atleti, anche a livello amatoriale.

Il Pascale lancia l'allarme tra gli sportivi under 30. Tra i segnali da non sottovalutare: dolore addominale persistente, ingrossamento del fegato, scoperta casuale di noduli Medici e specialisti dell'Istituto dei tumori di Napoli richiamano l'attenzione sui possibili effetti dell'uso improprio di steroidi anabolizzanti, sempre più diffusi anche negli ambienti sportivi amatoriali. Negli ultimi anni è stato, infatti, osservato un incremento di pazienti sotto i 40 anni colpiti da tumore al fegato pur in assenza dei tradizionali fattori di rischio come epatiti, cirrosi o abuso di alcol. Secondo gli specialisti, l'assunzione prolungata di sostanze dopanti può provocare danni gravi al fegato, favorendo la comparsa di adenomi epatici e la loro possibile trasformazione in forme maligne.

