Zerofiltro, duo composto da Francesco Jaco Misto e Marco Misto, presenta il loro primo album “Giovani Allo Sbaraglio”, con la partecipazione di Roger Ryan. L’album, realizzato con il supporto di Nuovo Imaie, offre uno sguardo autentico sulla musica emergente italiana. Un debutto che si distingue per la semplicità e la cura dei dettagli, riflettendo l’identità artistica del duo e il loro approccio diretto alla musica.

I fratelli Francesco Jaco Misto e Marco Misto formano il duo Zerofiltro e, con il contributo di Nuovo Imaie, portano sul mercato il loro primo album “Giovani Allo Sbaraglio”. «“Giovani Allo Sbaraglio” è la fotografia sincera di chi siamo oggi. Fragili, testardi, veri e così ci mostriamo senza timori. Questo disco è il nostro primo passo a volto scoperto – raccontano gli Zerofiltro –. Ci abbiamo lavorato con cura: in ogni nota e in ogni parola raccontiamo ciò che siamo. Non abbiamo un piano B nella vita. Vogliamo fare e faremo sempre musica. Lo studio è il luogo dove trascorriamo le nostre giornate. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Giovani allo Sbaraglio, l’album d’esordio di Zerofiltro con la partecipazione di Roger Ryan

Francesco Jaco Misto e Marco Misto I Zero Filtro... Figli d'arte, figli di uno dei migliori musicisti d'Italia e soprattutto Ercolanese.. Aniello Misto! Il 29 Gennaio sarà la loro prima presentazione del loro primo album."Giovani allo sbaraglio".. a Villa Campolieto alle facebook