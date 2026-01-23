Giovane talento del Napoli, il trasferimento è ufficiale: l'accordo con il Verona è stato raggiunto. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2031, con un compenso totale di 20 milioni di euro, inclusi bonus. L'agente ha concluso le trattative oggi a Roma, aprendo la possibilità di vederlo già in panchina con la nuova squadra.

Il Napoli piazza il colpo Giovane dal Verona. Con l'uscita di Lang e Lucca, finiti rispettivamente al Galatasaray e al Nottingham Forest, il club del presidente De Laurentiis ha potuto affondare sul brasiliano del Verona, con l'agente del quale ha raggiunto oggi l'accordo sul contratto negli uffici romani della FilmAuro: per lui un contratto fino al 2031 da circa 1,2 milioni a stagione. L'intesa con il Verona, invece, era già stato raggiunto nei giorni scorsi, per una cifra di 20 milioni di euro complessivi inclusi di bonus. Giovane arriverà a Napoli e domani si sottoporrà alle visite mediche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Giovane-Napoli, è fatta: c'è l'accordo. E può andare già in panchina con la Juve

Napoli, chiuso l’accordo per Giovane: sprint per averlo già a TorinoIl Napoli ha concluso l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento di Giovane.

