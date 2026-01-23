Giovane Napoli accordo trovato per l’attaccante | formula cifre e stipendio Dentro all’operazione con il Verona

È stato raggiunto l’accordo tra Napoli e Verona per il trasferimento di un giovane attaccante. La trattativa riguarda la formula, le cifre e lo stipendio del giocatore, contribuendo a completare il progetto di Antonio Conte. Di seguito, i dettagli dell’operazione e le modalità del trasferimento.

Lucca Nottingham Forest, ora è anche ufficiale: l’attaccante lascia il Napoli e vola in Premier League. Il comunicato degli azzurri Mercato Parma, ufficiale la rescissione consensuale di questo giocatore! Lascia subito i ducali, il comunicato del club Ouedraogo Genoa: ufficiale il baby colpo per il Grifone. Chi è tutti i dettagli dell’operazione con la Virtus Francavilla Lucca Nottingham Forest, ora è anche ufficiale: l’attaccante lascia il Napoli e vola in Premier League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Giovane Napoli, accordo trovato per l’attaccante: formula, cifre e stipendio. Dentro all’operazione con il Verona Napoli, trovato l’accordo con Giovane, si lavora col Verona per un prestito oneroso con diritto di riscatto (Schira)Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Verona per il trasferimento di Giovane, che entrerà a far parte della rosa partenopea tramite un prestito oneroso con diritto di riscatto. Accordo vicino per l’attaccante brasiliano Giovane del VeronaÈ in fase avanzata l’accordo tra l’Italia e l’attaccante brasiliano del Verona, Giovane. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Napoli, è fatta per Giovane: trovato l'accordo con il Verona. Cifre dell'operazione, dettagli e durata del contratto; Romano – Giovane al Napoli, ‘here we go’: cifre e dettagli dell’operazione; Lucca al Nottingham, a Napoli arriva Giovane; Accordo trovato per un contratto di lunga durata con ingaggio crescente più bonus. Il Verona spinge per l’obbligo di riscatto. Calciomercato Napoli, trovato l'accordo con Giovane sullo stipendioGiovane si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli: dopo aver trovato l’accordo con il Verona, il club di De Laurentiis ha raggiunto l’intesa anche con il giocatore per quanto riguarda lo ... sport.sky.it Giovane, accordo anche sullo stipendio del giocatore (Di Marzio)Napoli, accordo totale per Giovane: intesa con Verona e giocatore sullo stipendio, operazione da 20 milioni complessivi. ilnapolista.it ULTIM'ORA - #Giovane-Napoli, trovato accordo sullo stipendio. L'operazione è conclusa! LEGGI QUI areanapoli.it/share/619148/ - facebook.com facebook Giovane #Giovane #Napoli #SerieA #DAZN x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.