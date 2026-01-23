Il Napoli potrebbe ricevere dalla Lega Calcio l’autorizzazione per il trasferimento definitivo di Giovane dal Verona già in questa fase. La società sta lavorando per finalizzare l’accordo, che potrebbe permettere al giocatore di essere a disposizione per la prossima partita contro la Juventus. La trattativa si avvicina alla conclusione, aprendo nuove possibilità nel reparto offensivo del team.

Il Napoli sta definendo l’arrivo di Giovane dal Verona, che potrebbe essere già disponibile per il match contro la Juventus. Intanto, arriverà nelle prossime ore l’ufficialità del passaggio di Lucca al Nottingham Forest. Il mercato del Napoli, le situazioni di Lucca e Giovane. L’esperto di mercato Matteo Moretto ha dichiarato su YouTube: «Lorenzo Lucca ha superato le visite mediche col Forest. I contratti stanno per essere firmati. Il Napoli, prima di chiudere l’accordo col Forest, ha chiuso la pratica con l’Udinese, quindi il calciatore è diventato di fatto un giocatore azzurro. Va via Lucca e arriva Giovane, che il Napoli ha chiuso per 20 milioni, bonus compresi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Giovane, il Napoli potrebbe avere l’ok dalla Lega Calcio per un trasferimento a titolo definitivo già ora

Il Napoli va su Giovane (del Verona). Lang potrebbe andar via a titolo definitivo: Galatasaray o Fulham – Di MarzioIl Napoli continua a sondare il mercato per rafforzare la rosa, con particolare attenzione a Giovane (Verona).

Leggi anche: Mainoo potrebbe arrivare al Napoli solo in prestito: lo stesso calciatore non vuole lasciare lo United a titolo definitivo

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Durante: Giovane ottimo profilo. A Napoli potrebbe crescere molto; Giovane al Napoli, accordo raggiunto col Verona: le cifre e la formula dell'operazione per l'attaccante; Napoli su Giovane e Maldini non è un'alternativa: come stanno le cose; Napoli: Neres potrebbe operarsi, scelto Giovane come sostituto.

Giovane potrebbe essere già disponibile per la partita di domenica contro la JuventusGiovane diventerà un nuovo calciatore del Napoli. Gli azzurri potrebbero già averlo per la partita di domenica alle 18 contro la Juventus. ilnapolista.it

Come fa il Napoli a prendere Giovane a 20 milioni nonostante debba fare mercato a saldo zeroIl mercato invernale del Napoli è a saldo zero per non aver rispettato i parametri dell’indice di liquidità. A nulla è valso il tentativo dl club di presentare riserve di cassa in attivo per far fro ... fanpage.it

Il #Napoli accelera per chiudere il colpo #Giovane dall'Hellas Verona. La società partenopea vuole chiudere in tempo per dare subito il giocatore ad Antonio Conte in vista dell'impegnativa partita di domenica pomeriggio, contro la Juventus all'Allianz Stadiu - facebook.com facebook

Giovane al Napoli, Conte lo vuole già per la #Juve. Lang e Lucca out: il nuovo obiettivo è un ex Serie A x.com