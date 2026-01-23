Giovane chiuso | Sterling si allontana dall’attacco

Il Napoli accelera sul mercato, rafforzando le proprie strategie di attacco e consolidando alcune trattative, mentre altre possibili soluzioni sembrano perdere interesse. Nel frattempo, Sterling si allontana dall’ipotesi di un trasferimento, lasciando spazio a nuove valutazioni e opportunità per la squadra partenopea. La fase di negoziazione continua, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni.

Il Napoli stringe i tempi per l’attacco e consolida una scelta, mentre altre piste perdono consistenza. L’arrivo di Giovane. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Calciomercato Milan, si allontana Souza: secondo Romano il Tottenham avrebbe chiuso l’accordo col SantosSecondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Souza del Santos sembra aver raggiunto un accordo con il Tottenham, allontanandosi così dalla possibilità di vestire la maglia del Milan.

Milan, l’attacco resta un rebus: Gabriel Jesus si allontanaIl mercato invernale si avvicina e il Milan si prepara a valutare le strategie per la seconda parte della stagione.

Argomenti discussi: CdS - Il Napoli non ha mai smesso di seguire Sterling; Giovane-Napoli, ci siamo! Trasferimento a titolo definitivo, le cifre; Sportitalia - Lang può sbloccare Sterling al Napoli: chiacchierata non approfondita con la Roma; Sky - Lucca e Lang a un passo dall'addio, trovati gli accordi! Spuntano 2 nomi per i sostituti.

Napoli e Verona hanno chiuso un accordo per Giovane sulla base di 20 milioni di euro bonus inclusi. Nella giornata di domani il Napoli discuterà i termini contrattuali del calciatore. Incontro previsto a Roma. Operazione verso una definizione totale. x.com