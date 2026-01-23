Giornata Internazionale dell’Educazione | appello UNICEF

La Giornata Internazionale dell’Educazione promuove l’importanza di un’istruzione inclusiva e di qualità per tutti. Secondo l’UNICEF, meno della metà degli studenti si sente pienamente coinvolto nelle attività scolastiche. Oltre 1.000 scuole partecipano al programma UNICEF dedicato ai diritti dell’infanzia, evidenziando la necessità di rafforzare l’impegno per un’educazione che favorisca il benessere e la partecipazione dei giovani.

Meno del 50% degli studenti si sente coinvolto nella vita scolastica: oltre 1.000 scuole aderenti al programma UNICEF per i diritti. 23 gennaio 2026 – In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione (domani 2401), l’UNICEF Italia sottolinea l’importanza dell’ascolto e della partecipazione di ragazzi e ragazze nella realizzazione del diritto a un’educazione di qualità, equa e inclusiva. Secondo un recente sondaggio sulla percezione della partecipazione scolastica promosso dall’UNICEF Italia nell’ambito del programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza”, cui hanno risposto 150 scuole da tutta Italia: meno del 50% degli studenti dichiara di sentirsi coinvolto in modo significativo nella vita della scuola e solo il 26% afferma di sentirsi molto coinvolto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Giornata internazionale dell’educazioneLa Giornata internazionale dell’educazione ricorda l’importanza dell’accesso all’istruzione per tutti.

