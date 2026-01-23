Giornale radio del mattino venerdì 23 gennaio

Benvenuti al segmento mattutino di oggi, venerdì 23 gennaio. In questa edizione del Giornale radio di LaPresse, vi proponiamo le principali notizie e aggiornamenti più rilevanti della giornata, con un’analisi accurata e obiettiva degli eventi in corso. Restate con noi per essere sempre informati in modo chiaro e puntuale.

Tutta l'informazione del giorno nel GR di LaPresse

