giocattolo sospeso 2025 | gli italiani si confermano campioni di solidarietá

La quinta edizione di Giocattolo Sospeso 2025 si è conclusa con risultati notevoli, confermando l’impegno degli italiani nel sostegno sociale. Promossa da Assogiocattoli nell’ambito della campagna Gioco per Sempre, questa iniziativa benefica mira a diffondere la cultura del gioco e il suo valore universale, rafforzando il senso di solidarietà e comunità nel paese.

Si chiude con risultati eccezionali la quinta edizione di Giocattolo Sospeso, iniziativa benefica promossa da Assogiocattoli nell'ambito della campagna istituzionale Gioco per Sempre, che si prefigge da anni di diffondere la cultura del gioco e celebrarne l'universalità. Un mese e mezzo, 57 negozi, oltre 3.000 giocattoli donati. Sono questi i numeri con cui Città del sole – un negozio è anche in via XX Settembre a Bergamo – chiude con successo la sua seconda partecipazione a Giocattolo Sospeso, l'iniziativa di Assogiocatt

