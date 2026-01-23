Gingillo, con una lunga storia di successi, esprime il desiderio di consolidare i rapporti con le Contrade, anche con la Giraffa. In un'intervista del gennaio 2018 a La Nazione, dichiarò: “Federica è la mia Contrada, sono legato solo a lei”. Questa affermazione evidenzia il forte legame e l’impegno personale di Gingillo nel mondo delle Contrade, sottolineando un percorso di dedizione e di continuità.

di Laura Valdesi Gingillo, gennaio 2018. A La Nazione dichiarasti ’ Federica è la mia Contrada, Sono legato solo a lei’. Confermi che è sempre così 8 anni dopo? "Certo. Una persona importante. Lei mi ha cambiato la vita, anche il figlio che è nato. Crea tranquillità in casa, serenità. Oltre ad aiutarmi in azienda, prima di tutto con la burocrazia". Pieno inverno: qualche piccolo stravizio te lo concedi? "Chiaro che 365 giorni all’anno non puoi seguire regole rigide, seppur necessarie. Magari qualche cena con gli amici, con i dirigenti con cui ho maggiore rapporto. Ci sono le feste. Chiuse quelle si ricomincia fino a settembre". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gingillo, ancora sete di successo: "Ci sono Contrade dove il rapporto c’è da anni e ci terrei a vincere. Posso andare anche nella Giraffa"

“Alla Ruota della Fortuna ci giocavo da piccola: mai pensavo di andare e vincere”Da bambina, trascorrevo spesso il tempo a giocare alla Ruota della Fortuna con mia sorella, sotto la conduzione di Mike Bongiorno.

Cherubini ricorda Sarri alla Juventus: «È stato un anno importante per noi il 2020 anche se ci fu il Covid. Ci fece vincere l’ultimo Scudetto»Cherubini ripercorre il rapporto con Maurizio Sarri e la stagione del 2020 alla Juventus, sottolineando come quell'anno, nonostante le difficoltà legate al Covid, sia stato fondamentale per il club, portando alla conquista dell'ultimo Scudetto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Gingillo, ancora sete di successo: Ci sono Contrade dove il rapporto c’è da anni e ci terrei a vincere. Posso andare anche nella Giraffa.

La promessa di Nerozzi: Vincere ancora e ancora. Contate strategia e politica. Gingillo: Qui sono a casaParole d’ordine. Contrada, una. Fame di vittoria, ancora e ancora. Rapporti che vengono (davvero) da lontano. Tre concetti declinati dai protagonisti del Palio dell’Assunta – priore, capitano e ... lanazione.it