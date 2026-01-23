Giappone | banca centrale alza stime crescita e congela tassi allo 0,75%

La Banca del Giappone ha mantenuto invariato il tasso di interesse allo 0,75%, confermando una politica monetaria prudente. Nel contesto di elezioni anticipate che potrebbero modificare gli equilibri politici, le decisioni della banca centrale riflettono un atteggiamento di stabilità. Contestualmente, le stime di crescita sono state riviste al rialzo, indicando una prospettiva di miglioramento economico nel paese.

Mentre il Giappone si avvia verso elezioni anticipate che promettono di ridisegnare gli equilibri politici, la Banca del Giappone sceglie una linea prudente. L’istituto centrale rilancia le previsioni di crescita e mantiene i tassi fermi, inviando un segnale di stabilità in un momento in cui l’economia mostra segnali contrastanti e i mercati restano in tensione. Sullo sfondo, la campagna elettorale si intreccia con le scelte di politica monetaria, alimentando un clima in cui ottimismo e incertezza convivono e si influenzano a vicenda. L’istituto centrale, in un clima di crescente attenzione, rivede al rialzo le previsioni di crescita economica e mantiene il tasso di riferimento allo 0,75%, livello raggiunto solo dopo il rialzo di dicembre, il primo così significativo in trent’anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La BOJ mantiene i tassi d’interesse invariati come previsto; alza le previsioni su PIL e inflazioneLa BOJ ha alzato le previsioni di crescita e inflazione per gli anni fiscali 2025 e 2026. La BOJ prevede ora un aumento del prodotto interno lordo reale tra lo 0,8% e lo 0,9% nell’anno fiscale 2025, ... it.investing.com

Giappone: inflazione al 2,4 per cento a dicembre, superiore all’obiettivo della banca centraleL'inflazione di fondo in Giappone è salita del 2,4 per cento su base annua lo scorso dicembre, mantenendosi sopra l'obiettivo del 2 ... agenzianova.com

