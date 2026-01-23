Giancarlo Giammetti ricorda Valentino, ricordando il loro lungo cammino condiviso, nato dall’amicizia di giovani sognatori. Un legame che, oltre le convenzioni e gli stereotipi, si è consolidato nel tempo, evolvendosi in un rapporto autentico e duraturo. Un’amicizia capace di superare le sfide e la perdita, mantenendo vivo il ricordo di un legame speciale.

Oltre le convenzioni e gli stereotipi, un amore che si trasforma e matura in amicizia, capace di superare persino la morte. «Voglio ringraziare Valentino per avermi insegnato quello di cui abbiamo parlato molto oggi (venerdì 23 gennaio 2026, ndr.) la bellezza. Attraverso lui ho scoperto cosa voleva dire, ci ha seguito durante tutta la nostra vita, ci ha accompagnato, abbiamo sognato le stesse cose. Ne abbiamo realizzate alcune, anche molte. Il nostro cammino continuerà per sempre, sarai sempre vicino a me nel cammino che continuerò per non farti dimenticare attraverso me, la nostra fondazione per ricordare chi sei e sei stato», dice Giancarlo Giammetti durante il suo discorso ai funerali dello stilista. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Giancarlo Giammetti ricorda Valentino: «Ci siamo conosciuti ragazzini, sognato le stesse cose e riusciti a realizzarne molte. Non ti farò dimenticare»

“Il ricordo più bello? Quando ci siamo conosciuti. Valentino ha insegnato a vivere una vita importante ma non ridicola”: parla il compagno Giancarlo GiammettiGiancarlo Giammetti ricorda il momento in cui si sono conosciuti come il ricordo più significativo dopo la scomparsa di Valentino.

Giancarlo Giammetti ricorda Valentino: “Ci siamo sempre intesi perfettamente su cosa fare. Si è spento nel sonno, non ha sofferto”Giancarlo Giammetti ricorda Valentino: “Ci siamo sempre intesi perfettamente su cosa fare.

