Ghostbusters – Minaccia glaciale | a caccia di fantasmi tra fan service e nostalgia – Recensione

I giovanissimi Phoebe e Trevor, insieme alla madre e al compagno di lei Gary Grooberson – il loro ex professore di scienze – si sono trasferiti a New York City, stabilendosi nella storica caserma dei pompieri di Tribeca che era stata il quartier generale originale dei primi Acchiappafantasmi. La Grande Mela torna così a essere un parco giochi sovrannaturale, tra inseguimenti di ectoplasmi e scorribande a bordo della mitica Ecto-1. Una premessa relativamente semplice, che però viene quasi subito soffocata da un’indigestione di sottotrame, personaggi secondari e complicazioni narrative, trasformando i centocinque minuti di visione in un accumulo caotico di situazioni solo abbozzate. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

