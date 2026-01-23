Il Cairo, conosciuto anche come il Grande Cairo, rappresenta molto più di una semplice città: è una vasta megalopoli caratterizzata da una complessa rete di infrastrutture, strutture carcerarie e zone di silenzio. Questa realtà urbana riflette le dinamiche sociali e politiche di una metropoli in continuo mutamento, dove i luoghi di repressione e controllo si intrecciano con la vita quotidiana dei suoi abitanti. Un’analisi della geografia della repressione nel contesto della capitale egiziana.

Maledetta primavera Reportage dalla capitale egiziana a 15 anni dalla rivoluzione. Ponti, strade, nuove prigioni: i progetti urbanistici servono ad arricchire i militari, espellere i poveri e controllare il dissenso. Anche quello in musica Maledetta primavera Reportage dalla capitale egiziana a 15 anni dalla rivoluzione. Ponti, strade, nuove prigioni: i progetti urbanistici servono ad arricchire i militari, espellere i poveri e controllare il dissenso. Anche quello in musica Parlare del Cairo come di una città è già un’approssimazione. In realtà si tratta di una megalopoli, il cosiddetto Grande Cairo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Geografia della repressione. Il Cairo tra infrastrutture, carceri e silenzio

Leggi anche: La geografia della memoria. Il silenzio sulla violenza sulle donne non è casuale, ma una scelta geopolitica

Leggi anche: La geografia della memoria. Il silenzio sulla violenza sulle donne non è casuale, ma una scelta geopolitica

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Geografia della repressione. Il Cairo tra infrastrutture, carceri e silenzio; Blog | La mappa e la geografia delle proteste in Iran; Iran. La rivolta senza guida che mette in crisi gli ayatollah; Zero in storia e pure in geografia.

Il futuro dell'Iran è tutt'altro che scritto e gli scenari che si potrebbero aprire fanno sorgere ancora più dubbiLa sanguinosa repressione del regime degli ayatollah ha colpito al cuore il desiderio di cambiamento della popolazione. Alcune voci autorevoli provano a indicarci quali strade potrebbe imboccare Teher ... wired.it

Sansal e gli altri. Sempre più scrittori in carcere, si allarga la geografia della repressioneLe parole fanno paura. Soprattutto quando cercano la verità e interrogano il potere. Sempre più spesso, chi le pronuncia – e soprattutto le mette nero su bianco – paga un prezzo altissimo. A ... huffingtonpost.it

Matteo Orfini e la geografia Il Pd dica la verità: hanno fatto un accordo con Giorgia Meloni per perdere le elezioni A chi gli chiede per quale motivo la sinistra non organizzi una flotilla a favore dei cittadini iraniani vittime della repressione feroce del regime teo - facebook.com facebook