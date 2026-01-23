Genova software spia passa al setaccio i pc di Hannoun per scoprire dove finiva la beneficenza pro pal

A Genova, un software spia ha analizzato i computer di Hannoun, con l’obiettivo di tracciare l’uso dei fondi destinati alla beneficenza pro PAL. Gli investigatori hanno sequestrato dispositivi elettronici contenenti circa 4 terabyte di dati, e l’incidente probatorio, supervisionato dalla gip Silvia Carpanini, ha affidato l’incarico ai periti torinesi Francesco Saccia e Giuseppe Dezzani per l’analisi dei dispositivi sequestrati.

L'incidente probatorio, in cui la gip Silvia Carpanini ha dato l'incarico a ai periti torinesi Francesco Saccia e Giuseppe Dezzani di eseguire la copia forense dei dispositivi elettronici sequestrati nell'ambito dell'inchiesta sui presenti fondi ad Hamas, sta ponendo per la procura di Genova il dilemma su come analizzare l'enorme mole dei dati sequestrati. Oltre ai pc e ai telefonini sequestrati lo scorso 27 dicembre agli arrestati e ad altri otto indagati, la maggior parte dei dati da analizzare è quella contenuta nel server dell'associazione Abspp, che era stato infiltrato con un'operazione sotto copertura ma non è stato interamente analizzato.

