Genoa-Bologna domenica 25 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 si disputa Genoa-Bologna, partita valida per il 22esimo turno di Serie A. In questa occasione, verranno comunicati le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici. La sfida si svolgerà allo stadio Luigi Ferraris di Genova, offrendo un'interessante opportunità di analisi per appassionati e scommettitori.

Tra le sfide in programma per il 22esimo turno del campionato di Serie A c’è quella che vede di fronte Genoa e Bologna a Marassi. Il Grifone ha rialzato la testa dopo il periodo negativo ed è riuscito a mettere in fila una striscia di quattro risultati utili (1 vittoria e 3 pareggi). I liguri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Genoa-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheAssenze che pesano su entrambi i fronti. Nel Genoa out elementi utili nelle rotazioni offensive e a centrocampo, con una squalifica in difesa da gestire. Il Bologna perde un perno del reparto ... sport.virgilio.it

Genoa-Bologna, formazioni ufficiali: fuori Orsolini e CastroGENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi. (da confermare) BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale ... fantacalcio.it

#Atalanta vs. #Parma and #Genoa vs. #Bologna line-ups and team news are on the LIVEBLOG. Giacomo Raspadori starts. #AtalantaParma #GenoaBologna #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Rassegna stampa - Contro il Bologna De Rossi alza l’asticella: per il Genoa è il primo esame di un trittico di alto livello - facebook.com facebook