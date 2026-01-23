Genoa-Bologna domenica 25 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 si disputa Genoa-Bologna, partita valida per il 22esimo turno di Serie A. La sfida si svolge allo stadio Marassi e vedrà confrontarsi due squadre alla ricerca di punti importanti in classifica. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per aiutare gli appassionati a seguire l’incontro con una panoramica chiara e accurata.

Tra le sfide in programma per il 22esimo turno del campionato di Serie A c’è quella che vede di fronte Genoa e Bologna a Marassi. Il Grifone ha rialzato la testa dopo il periodo negativo ed è riuscito a mettere in fila una striscia di quattro risultati utili (1 vittoria e 3 pareggi). I liguri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Genoa-Bologna (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Atalanta-Parma (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiDomenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 si disputa Atalanta-Parma, incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Südtirol-Padova (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa partita tra Südtirol e Padova, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00, si inserisce nella giornata 21 di Serie B. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Genoa-Bologna, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Italiano; Genoa-Bologna: probabili formazioni e statistiche; La presentazione della 22^ giornata di Serie A; Al Ferraris arriva il Bologna. Genoa-Bologna, le probabili formazioni: Sabelli sostituisce Norton-Cuffy straordinari per HeggemLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Bologna (Domenica 25 gennaio, ore 15.00, arbitra Maresca, diretta tv su DAZN): Come arriva il Genoa Uomini. tuttomercatoweb.com Genoa-Bologna, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e ItalianoDomenica 25 gennaio, alle ore 15, si gioca Genoa-Bologna. La formazione di De Rossi arriva dal pareggio 0-0 col Parma e da una buona serie positiva che dura da quattro turni, con 5 punti conquistati. genovatoday.it Buongiorno rossoblù!! I rossoblù riprenderanno ad allenarsi, a 48 ore da Genoa-Bologna, con una seduta alle ore 11:30 al centro tecnico Niccolò Galli. Sempre, forza Bologna - facebook.com facebook Domenica 25 gennaio alle ore 15:00 il Genoa tornerà in campo al Ferraris per affrontare il Bologna, dando vita a un nuovo capitolo di una delle sfide più longeve e ricche di storia del calcio italiano. Scopri i precedenti x.com

