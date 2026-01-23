Gelo nel deserto | negli Emirati Arabi Uniti registrata la temperatura più bassa della stagione 0,2°C

Negli Emirati Arabi Uniti, l'inverno ha portato una sorpresa con la registrazione di 0,2°C, la temperatura più bassa della stagione. Questa variazione climatica evidenzia come anche in un'area nota per il clima caldo e arido possano verificarsi condizioni inaspettate. Un episodio che sottolinea la diversità delle condizioni meteorologiche e l'importanza di monitorare i cambiamenti climatici anche in regioni considerate tipicamente estreme.

Altro che caldo estremo: negli Emirati Arabi Uniti l’inverno si sta facendo sentire sul serio. Nelle ultime ore è stata registrata la temperatura più bassa della stagione, con il termometro sceso fino a 0,2°C, un dato sorprendente per un Paese associato soprattutto a sole, sabbia e grattacieli. Il record stagionale è stato rilevato a Jebel Jais, nell’emirato di Ras Al Khaimah, area montuosa nota per valori nettamente più bassi rispetto alle città costiere come Dubai o Abu Dhabi. In quota, soprattutto nelle notti serene e senza nuvole, il raffreddamento può essere molto rapido e portare a minime vicine allo zero. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

