Neres potrebbe essere fuori per circa tre mesi a causa di un infortunio, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. La possibile assenza del giocatore potrebbe influenzare gli equilibri della squadra nelle prossime settimane. Restano da valutare gli sviluppi e l’effettiva durata del recupero, che potrebbero incidere sulle strategie e le prestazioni future.

"> Meno per meno fa più, dice la matematica. Nel calcio, però, la sottrazione rischia di diventare decisiva. Il Napoli si ritrova improvvisamente a fare i conti con un’assenza che pesa come un macigno, in un momento in cui all’orizzonte si intravedono la Juventus in campionato e il Chelsea in Europa. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’infortunio di David Neres si inserisce in una bolla già tossica, fatta di muscoli affaticati, ricadute e soluzioni ridotte al minimo. Il brasiliano è destinato a restare fuori per settimane. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Neres rischia tre mesi di stop”

Gazzetta dello Sport: “Neres, l’Inter sul filo”L’interesse dell’Inter per Neres continua a essere al centro delle cronache di mercato.

Giovane al Napoli, affare fatto. Neres rischia due mesi di stopIl Napoli sta finalizzando l'acquisto di Giovane, giovane attaccante brasiliano che ha mostrato ottime qualità al Verona.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Conte non sa più vincere: il Napoli fa 0-0 col Parma e l'Inter scappa; Infortunio Neres, ci sarà contro il Sassuolo? Le ultime sulle sue condizioni – GdS; GAZZETTA - NERES RESTA IN DUBBIO PER IL SASSUOLO: MA C'È UN RISCONTRO POSITIVO; ? Napoli, infortunio più grave del previsto per Neres? Rischio operazione e stop LUNGO!.

GAZZETTA - Neres rischia un intervento: potrebbe stare fuori tre mesiNon c'è pace per Antonio Conte e il suo Napoli. David Neres, il calciatore più in forma degli azzurri, si è infatti fatto male e i tempi di recupero non saranno brevi. Il brasiliano ha infatti subito ... msn.com

Neres potrebbe fermarsi fino a 90 giorni, le parole del dottor Canonico furono un annuncio diplomatico (Gazzetta)Neres, la caviglia fa male, ci sarà un consulto specialistico e poi la decisione. Vanno lette in controluce le parole del dottore e di Conte ... ilnapolista.it

Come riporta Marco Guidi sulla Gazzetta dello Sport, con Strahinja #Pavlovic tornato a disposizione Massimiliano #Allegri può riabbracciare una delle sue certezze difensive. Il centrale serbo garantisce fisicità, aggressività e conoscenza del ruolo, caratteri - facebook.com facebook