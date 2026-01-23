In Gaza, il conflitto continua a influenzare la vita quotidiana della popolazione. Secondo l’infermiere di Emergency Sartori, si registrano esplosioni e evacuazioni frequenti, mentre le condizioni di vita rimangono difficili: tende, mancanza di acqua potabile e insediamenti di rifiuti. Mentre si progettano città futuristiche, la realtà di Gaza rimane caratterizzata da sofferenza e insicurezza per molti abitanti.

Mentre Trump e il genero Kushner disegnano la mappa di una nuova Gaza futuristica con grattacieli e residenze per ricchi, nella Striscia la popolazione palestinese vive in tende senza nemmeno l’acqua potabile, al freddo e in mezzo a montagne di rifiuti. Una situazione catastrofica a più di tre mesi dal cessate il fuoco. “Qui a Gaza il conflitto si è ridotto ma non è finito ” raccontare Riccardo Sartori, infermiere di Emergency in questo momento impegnato a Deir al-Balah. “Ci sono esplosioni quotidiane, e ordini di evacuazioni come quello al villaggio di Bani Suheila, a est di Khan Younis, arrivato due giorni fa, che aggravano la situazione sanitaria”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, l’infermiere di Emergency Sartori: “Esplosioni ed evacuazioni, qui il conflitto non è mai finito”

“La convivenza nel conflitto”: tre giorni di dialogo sulla Palestina al monastero di Cellole con Emergency e Operazione ColombaTre giorni di dialogo e riflessione sulla Palestina al monastero di Cellole, promossi da Emergency e Operazione Colomba.

Certi giorni, pensieri come questi sono quello di cui abbiamo bisogno. “Niente è impossibile finché viviamo con speranza.” Lo ha scritto Yasmeen, una delle nostre infermiere di Gaza, sulla lavagna di lavoro della clinica che gestiamo nella Striscia. Grazie, Yas - facebook.com facebook

