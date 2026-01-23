Gauff risponde Fritz no | la domanda su Trump che mette ‘in crisi’ gli americani agli Australian Open

Durante gli Australian Open 2026, le opinioni dei tennisti statunitensi Coco Gauff e Taylor Fritz sulla politica di Donald Trump hanno suscitato riflessioni. Mentre Gauff ha risposto chiaramente, Fritz ha evitato di farlo. Questo episodio mette in luce come temi politici possano influenzare anche il mondo dello sport, sollevando interrogativi sulla posizione degli atleti rispetto alle questioni internazionali e nazionali.

(Adnkronos) – La politica americana di Donald Trump raggiunge anche gli Australian Open 2026. Coco Gauff e Taylor Fritz, i numeri uno a stelle e strisce del circuito, si sono espressi, anche se in maniera completamente opposta, sulla situazione negli Stati Uniti, commentando seppur indirettamente la seconda amministrazione Trump, così come Amanda Anisimova e Madison Keys. Gauff, numero tre della classifica Wta, non si è mai nascosta su temi sociali e politici, parlandone apertamente anche sui propri profili social, e anche da Melbourne non si è tirata indietro: "Spero davvero che ci possa essere più pace negli Stati Uniti, che si possa parlare e comunicare con maggiore gentilezza", ha detto in conferenza stampa dopo la vittoria su Danilovic al secondo turno, "mi trovo in difficoltà a parlarne perchè è difficile essere una donna nera nel nostro Paese e dover avere a che fare con diverse situazioni spiacevoli, anche online.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

