Gasperini elogia Pisilli, paragonandolo a Tardelli, mentre il tecnico della Roma commenta il risultato 2-0 contro lo Stoccarda, sottolineando la capacità della squadra di vincere spesso nonostante le percezioni sul pareggio. Le dichiarazioni riflettono fiducia e apprezzamento per i giovani talenti e il percorso della squadra in questa fase della stagione.

Anche le riserve fanno sorridere Gasperini. La Roma annichilisce lo Stoccarda e si prende una bella fetta di qualificazione agli ottavi. Il tecnico a fine partita è raggiante soprattutto per la doppietta di Pisilli: “Aveva già dimostrato il suo lavoro lo scorso anno, ma è cresciuto molto. Oltre ai gol si vede una maturità in mezzo nel campo che non è dalla sua età. Somiglia un po’ a Tardelli anche fisicamente, magari non ha la sua velocità ma ha la stessa capacità di inserirsi. Sarà un bel valore aggiunto per noi”. I tanti cambi non hanno incrinato la mentalità della sua Roma. “In allenamento ho visto la crescita di tanti giocatori come Ghilardi o Ziolkowski. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini sorride: "Che bravo Pisilli, somiglia tanto a Tardelli. Mercato? Aspetto..."

Roma, Gasperini nel post gara: «Pisilli? Assomiglia un po’ a Tardelli. Ecco dove può arrivare la Roma»Dopo la partita di Europa League contro lo Stoccarda, Gasperini ha commentato la prestazione della Roma e ha sottolineato le qualità di Pisilli, paragonandolo a Tardelli.

Leggi anche: Verdone: «Tutti dicevano che Gasperini a Roma sarebbe stato odiato. Tifo Sinner ma è un robot, Alcaraz sorride sempre»

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Gasperini: Malen ha le caratteristiche che cercavo. Dybala e la Roma 4ª: Non siamo lì per caso; Gasperini esalta la sua coppia del gol: Con gente così si alza il livello di tutti.

Gasperini: Malen ha le caratteristiche che cercavo. Dybala e la Roma 4ª: Non siamo lì per casoIl tecnico giallorosso ha parlato al termine della gara vinta all'Olimpico di Torino. Tra i temi la grande prestazione del nuovo centravanti ... tuttosport.com

Paolo Di Canio: «Sorpresa Gasperini, ha capito Roma. E che bravo Sarri. Senza i mondiali, dimissioni del Palazzo»«II nostro è davvero un campionato particolare, dove si festeggiano gli arrivi di De Bruyne e Modric e non si pensa al futuro come fanno in Inghilterra. La Premier, ormai, è la NBA del calcio» spiega ... ilmessaggero.it

Gasperini sorride a metà: se le condizioni di Hermoso restano critiche, arriva però una buona notizia: Evan Ferguson è tornato ad allenarsi in gruppo Dopo l’impegno di Europa League contro lo Stoccarda, i giallorossi affronteranno il Milan di Allegri: l’attacc - facebook.com facebook

Gasperini sorride a metà: se le condizioni di Hermoso restano critiche, arriva però una buona notizia: Evan Ferguson è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe esserci contro il Milan #ACMilan #RomaMilan #EvanFerguson #SpazioMilan x.com