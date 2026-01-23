Maurizio Gasparri critica duramente “Report” di Rai, accusandolo di tentare di diffondere disinformazione in vista del referendum. Il senatore di Forza Italia ha evidenziato come la trasmissione di Sigfrido Ranucci avrebbe svolto un ruolo compromettente, in particolare riguardo al caso dei pm spiati, definendo questa operazione come un tentativo grave di influenzare l’opinione pubblica.

Nuovo affondo di Maurizio Gasparri contro “Report”. Il senatore di Forza Italia e membro della Vigilanza Rai ha puntato il dito verso la trasmissione di Sigfrido Ranucci per il (presunto) caso dei pm spiati: “È molto grave il tentativo di disinformazione in funzione antireferendum attuato dalla trasmissione Report della Rai. Che cosa hanno da dire i vertici dell'azienda sulla ennesima impresa di Ranucci e della sua trasmissione?”. Gasparri ha ricordato che la vicenda sollevata dal programma riguardante il presunto software introdotto dai grillini al ministero della Giustizia è già archiviata dalla procura di Roma e che quindi le accuse non hanno alcun fondamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gasparri rincara la dose: "Da Report tentativo di disinformazione antireferendum"

"Poveri comunisti usati": Bernini rincara la doseLa recente polemica tra il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, e alcuni studenti di Medicina del collettivo Udu, ha suscitato un acceso dibattito pubblico.

Cancelo, Romano rincara la dose: “L’Inter si è mossa, è in vantaggio rispetto a…”Nel mercato dell’Inter, le ultime ore hanno visto un nuovo interesse verso un ex giocatore.