Garante per l’infanzia una poltrona per due

Attualmente, l’Organo regionale del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza in Toscana è vacante, in attesa di una nuova nomina da parte del Consiglio Regionale. Questa assenza momentanea evidenzia l’importanza di un’istituzione dedicata alla tutela dei diritti dei più giovani, un ruolo fondamentale per garantire attenzione e tutela alle esigenze di bambini e adolescenti nella regione.

L’Organo regionale del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è attualmente vacante, in attesa di nuova nomina da parte del Consiglio Regionale", c’è scritto in bella evidenza sul sito del Consiglio della Regione Toscana. La nomina del garante, che resta in carica sei anni e può essere rieletto, è da alcuni giorni al centro di un vivace duello politico interno al Consiglio presieduto da Stefania Saccardi, esponente di primo piano di Italia Viva. Qualche settimana fa sono infatti pervenute le autocandidature per ricoprire il ruolo di garante, ovvero quel soggetto istituzionale "che nel territorio della Regione Toscana, assicura la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età". 🔗 Leggi su Lanazione.it

