Garage trasformato in arsenale e deposito di droga | il Gip conferma il carcere per la coppia

Il Gip di Nocera Inferiore ha confermato il carcere per una coppia arrestata a Sarno, accusata di aver trasformato un garage in un deposito di droga e armi. La decisione segue le indagini che hanno portato al fermo e alla scoperta di sostanze stupefacenti e armamenti illegali. La vicenda evidenzia l’importanza di approfondire attività illecite che minacciano la sicurezza pubblica nella zona.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per la coppia arrestata nei giorni scorsi a Sarno, ritenuta responsabile della detenzione di armi e sostanze stupefacenti. La figlia dell'uomo, una 22enne.

Trasforma i domiciliari in un 'bunker', in casa e nel garage un arsenale di armi rubate e drogaUn soggetto sottoposto agli arresti domiciliari per scontare la pena è stato scoperto aver trasformato la propria abitazione e il garage in un deposito clandestino di armi e droga, creando un vero e proprio arsenale nascosto nel proprio domicilio.

