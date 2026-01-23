Galeazzo Bignami FdI | Le leggi valgono per tutti Ora via cartelli e ‘bolloni’

Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia sottolinea l’importanza del rispetto delle leggi per tutti, evidenziando la decisione del Comune di non ricorrere contro la sentenza del Tar su Città 30. Questa scelta, secondo l’esponente politico, indica una consapevolezza dell’illegittimità di alcuni atti amministrativi, segnando un passo importante verso il rispetto delle normative e la trasparenza nelle decisioni pubbliche.

"È più unico che raro che il Comune abbia deciso di non appellare la sentenza del Tar su Città 30: significa che sapevano che i loro atti erano illegittimi. E adesso, vista la quantità di soldi spesi, è doveroso andare anche alla Corte dei Conti". Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, ha seguito passo passo la genesi di Città 30: era viceministro ai Trasporti quando il provvedimento entrò in vigore nel gennaio di due anni fa, seguendo in quella veste il ricorso del ministero, e oggi è numero uno a Montecitorio del partito che ha portato avanti il ricorso che ha scardinato tutto l’impianto delle strade a 30 kmh. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Omicidio del capotreno, Galeazzo Bignami (FdI): “Stop all’industria dell’accoglienza”Il dibattito sull’immigrazione e la sicurezza continua a coinvolgere le istituzioni italiane.

Galeazzo Bignami: «Bologna non è la vetrina della sinistra: si fanno le cose rispettando le leggi. E Città 30 era scritta male»Il capogruppo di Fratelli d'Italia ed ex viceministro ai Trasporti dopo lo stop del Tar al limite generalizzato dei 30 km/h: «Se c'è un danno erariale lo dirà la Finanza» ... corrieredibologna.corriere.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA: «GIUSTIZIA. BIGNAMI (FDI): ITALIA PIÙ SICURA CON IL SÌ AL REFERENDUM, BASTA APPLICAZIONE IDEOLOGICA DELLE LEGGI DAI GIUDICI»Sulla sicurezza in questi anni il governo Meloni ha fatto tanto, lo dicono i numeri che ieri ha portato il ministro Piantedosi in Parlamento, ma anche le ... agenziagiornalisticaopinione.it

Caro Ministro Salvini, caro Galeazzo Bignami non ci avrete mai come volete voi. La sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna che boccia la città 30 pone questioni burocratiche sugli atti alle quali siamo pronti a rispondere, ma conferma una cosa importante: la fu - facebook.com facebook

"Voterete il provvedimento con cui daremo più potere alle forze dell'ordine" Galeazzo Bignami (Fratelli d'Italia) a Brando Benifei (Partito Democratico) #drittoerovescio x.com