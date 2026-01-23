Furto in chiesta ritrovata e restituita cassettina delle offerte

Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a coloro che hanno ritrovato e restituito la cassetta delle offerte sottratta ieri in parrocchia. La collaborazione della comunità è fondamentale per mantenere un ambiente di fiducia e rispetto reciproco. La restituzione tempestiva aiuta a ricostruire il senso di solidarietà e coesione tra i membri della parrocchia, rafforzando i valori di responsabilità e collaborazione.

Furto in parrocchia, rubata la cassettina delle preghiere e delle offerteNella parrocchia “San Michele Arcangelo” di Nocera Superiore, ieri sera alle 19:20 si è verificato un furto: la cassettina destinata alle offerte e alle preghiere è stata sottratta.

