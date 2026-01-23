Furto di alcolici all' Esselunga poliziotto fuori servizio blocca il giovane ladro

Un tentativo di furto di alcolici all'Esselunga di via Morane è stato sventato ieri da un poliziotto fuori servizio. Un giovane di 21 anni aveva cercato di rubare merce nel supermercato, ma la sua fuga è stata bloccata dall'inaspettata presenza dell’agente nel parcheggio, che ha intercettato prontamente il tentativo di furto.

Ieri un ragazzo di 21 anni ha tentato un furto presso l'Esselunga di via Morane, ma la sua fuga è stata interrotta dalla coincidenza più sfortunata possibile: nel parcheggio, proprio in quel momento, c'era un poliziotto fuori servizio che stava caricando la spesa in auto.

