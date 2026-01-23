Furti sui furgoni dei corrieri secondo arresto | in casa migliaia di euro di merca rubata
Si torna a parlare di furti sui furgoni dei corrieri, con un arresto che potrebbe contribuire a fare chiarezza. Un uomo di 42 anni, originario del Cile, è stato fermato e si sospetta sia coinvolto in diversi episodi di furto, che hanno portato al sequestro di ingenti quantità di merce rubata in case e veicoli. La vicenda sottolinea l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza nel settore delle consegne.
Furti sui furgoni ai danni dei corrieri. Dopo la raffica di episodi dei mesi scorsi, è stato portato in carcere un 42enne originario del Cile, ritenuto il responsabile di alcuni colpi insieme a un complice che era già stato arrestato nei mesi scorsi.
