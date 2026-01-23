Furti sui furgoni dei corrieri secondo arresto | in casa migliaia di euro di merca rubata

Si torna a parlare di furti sui furgoni dei corrieri, con un arresto che potrebbe contribuire a fare chiarezza. Un uomo di 42 anni, originario del Cile, è stato fermato e si sospetta sia coinvolto in diversi episodi di furto, che hanno portato al sequestro di ingenti quantità di merce rubata in case e veicoli. La vicenda sottolinea l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza nel settore delle consegne.

