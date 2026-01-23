Un uomo di 42 anni, cittadino cileno, è stato arrestato a Genova per aver commesso diversi furti su furgoni tra Genova e Sanremo. L’individuo si travestiva da corriere per accedere ai mezzi e sottrarre merce, accumulando un profitto stimato in decine di migliaia di euro. L’operazione ha portato alla sua cattura, evidenziando le modalità adottate e l’efficacia delle indagini investigative.

Eseguito un arresto a Genova. Un uomo di 42 anni, cittadino cileno, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e ricettazione, dopo essere stato individuato come responsabile di una serie di colpi messi a segno nei mesi scorsi ai danni di furgoni per le spedizioni. L’uomo agiva insieme a un complice già arrestato in precedenza. I fatti sono avvenuti il 12 novembre scorso tra Genova e Sanremo, dove i due si travestivano da corrieri per sottrarre pacchi dai mezzi in sosta. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da un’attività investigativa della IV Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Genova. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Furti in serie tra Genova e Sanremo, arrestato 42enne travestito da corriere: come agiva

