Furti in casa durante le visite dell' ex badante 90enne mette le telecamere per incastrarla | arrestata e condannata

Un'anziana di 90 anni ha installato telecamere di sicurezza nella propria abitazione per monitorare le visite della ex badante, sospettando di eventuali furti. Le immagini hanno confermato i sospetti, portando all’arresto e alla condanna della donna. L’episodio evidenzia l’importanza di adottare misure di sicurezza e di vigilanza anche in situazioni di fiducia, per tutelare gli anziani da possibili rischi.

FABRIANO - Con la scusa di andarlo a trovare avrebbe rubato in casa dell'anziano che un tempo accudiva. Insospettito degli ammanchi però il 90enne ha fatto mettere le telecamere e così ha incastrato l'ex badante. La donna, 45 anni, di origine marocchina, era stata arrestata a fine settembre.🔗 Leggi su Anconatoday.it

