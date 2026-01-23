Furti in abitazioni di mezza Lombardia | 30 anni di carcere alla banda dei 6 sudamericani

Una banda composta da sei cittadini sudamericani ha messo a segno numerosi furti in abitazioni in diverse zone della Lombardia. L’attività illecita, protrattasi per diversi mesi, ha causato preoccupazione tra i residenti. Le autorità hanno avviato indagini approfondite, culminate nell’arresto dei sospettati. La pena richiesta, fino a 30 anni di carcere, riflette la gravità delle condotte contestate e l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

Como, 23 gennaio 2026 – Una banda di sei sudamericani impegnata da mattina a sera nel compiere furti in abitazione in mezza Lombardia. Erano stati arrestati a febbraio dalla Squadra Mobile di Como, e ora sono stati tutti condannati dal Gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto, al termine del processo che si è svolto ieri con rito abbreviato. La banda. Sono quattro cileni, Miguel Angel Matus Gonzales, 35 anni, condannato a 5 anni e 10 mesi, Luis Alexis Dotes Perez, 24 anni, condanna a 5 anni e 6 mesi, Felipe Antonio Vera Guerrero, 31 anni, per lui 5 anni e 10 mesi, e Gonzalo Andres Munoz Madrid, 33 anni, che ha rimediato la pena più alta, 6 anni e 2 mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

