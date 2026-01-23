Furti di Minicar nei pressi delle scuole di Avellino | blitz della Polizia di Stato

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato di Avellino ha ricevuto una segnalazione riguardante un tentato furto di una minicar nel centro cittadino. L’intervento immediato ha permesso di reagire prontamente a un episodio che si è verificato nelle vicinanze delle scuole, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nella tutela delle aree frequentate dai cittadini.

Avellino, 23 gennaio 2026 – Nella mattinata di oggi, un cittadino ha segnalato alla Sala Operativa della Questura di Avellino un furto in corso di una minicar nel centro cittadino. Gli agenti della Polizia di Stato, impegnati in un servizio anti-rapina, hanno rintracciato due veicoli: la minicar oggetto del furto e un’altra vettura utilizzata dai presunti responsabili per allontanarsi dal luogo. Il personale intervenuto ha bloccato tempestivamente la minicar. A bordo è stato identificato un giovane nato nel 2008, residente nella provincia di Napoli. Contestualmente, è stata individuata una seconda vettura di grossa cilindrata, con a bordo altri occupanti, di cui sono subito state diramate le ricerche.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Operazione antidroga a Roma, blitz nei pressi delle scuole e dei locali notturni: 6 pusher arrestati

Furti di rame nelle scuole a Carrara, blitz della polizia: due denunciati per furto aggravatoRecentemente, a Carrara, sono stati segnalati diversi casi di furto di rame all’interno di edifici scolastici.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il ladro nei garage di piazza Albania; Colpiva negli spogliatoi e nelle auto in sosta: lunga serie di furti a Fano, giovane ai domiciliari; R. Calabria: furti di auto ad Arghillà. Pm Musolino: ''Nel quartiere emergenza sociale''; Topi d'auto in azione ad Assemini: furto sventato in Corso America, caccia al ladro.

Furti di Natale, supermercati sotto assedio: boom di taccheggio e dipendenti sotto accusaIl taccheggio nei supermercati è in forte aumento e vale oltre 4 miliardi, in pratica 107 euro per ogni cittadino. Numeri che spingono le catene a rafforzare i controlli su cassieri e dipendenti. I ... panorama.it

Furti in crescita nei negozi e nei supermercati: la colpa è anche delle casse automaticheSono una spina nel fianco sia per i supermercati che per i negozi di abbigliamento e la stagione invernale, complice il maggior afflusso nei punti vendita e la possibilità di occultare la merce con ... avvenire.it

Sessa Aurunca – Furti, rubate due auto alla stazione ferroviaria. Indagano i carabinieri - facebook.com facebook