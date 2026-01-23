Funerali Valentino vip da tutto il mondo per l’addio L’abbraccio tra Anne Hathaway e i familiari dello stilista

Il mondo della moda si prepara a rendere omaggio a Valentino Garavani, scomparso a 93 anni. Numerosi vip e personalità internazionali si riuniscono a Roma per i funerali dell’iconico stilista, simbolo di eleganza e raffinatezza. L’evento rappresenta un momento di commozione collettiva, con momenti di intimità tra familiari, amici e figure del settore, in un clima di rispetto e raccoglimento.

Roma, 23 gennaio 2026 – Tutto pronto per l'addio all'ultimo imperatore della moda, Valentino Garavani, morto lunedì all'età di 93 anni. Dopo il lungo omaggio, tributato da circa 10.000 persone tra autorità, vip e gente comune nei due giorni di camera ardente, oggi alle 11 si terranno i funerali dello stilista nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza della Repubblica, a Roma. Ma già dalle prime ore del mattino diverse decine di persone sono in coda per partecipare al funerale dello stilista. Gente comune che amava Valentino, alcune signore vestite del suo iconico colore rosso, un uomo con un cartello che reca la scritta "Tutto il mondo piange Valentino, perdiamo un fiore, il fiore più bello".

