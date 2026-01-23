Oggi si tengono i funerali di Valentino Garavani, uno dei designer più influenti del panorama internazionale. La cerimonia si svolge a Roma, dove vip e pubblico si riuniscono per rendere omaggio allo stilista scomparso a 93 anni. La cerimonia è caratterizzata da una tranquilla folla in coda, tra rose bianche e abiti rossi, simboli del suo stile e della sua eredità nel mondo della moda.

Roma, 23 gennaio 2026 – È il giorno dell’addio all’ultimo imperatore della moda, Valentino Garavani, morto lunedì all’età di 93 anni. Dopo il lungo omaggio, tributato da circa 10.000 persone tra autorità, vip e gente comune nei due giorni di camera ardente, oggi alle 11 si terranno i funerali dello stilista nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza della Repubblica, sempre a Roma. Ma già dalle prime ore del mattino diverse decine di persone sono in coda per partecipare al funerale dello stilista. Gente comune che amava Valentino, alcune signore vestite del suo iconico colore rosso, un uomo con un cartello che reca la scritta “Tutto il mondo piange Valentino, perdiamo un fiore, il fiore più bello”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Funerali Valentino, vip da tutto il mondo per l’addio allo stilista. Folla in coda tra rose bianche e abiti rossi

Funerali Valentino, vip da tutto il mondo per l’addio all’icola della moda. Folla in coda tra rose bianche e abiti rossiOggi si tengono i funerali di Valentino Garavani, figura iconica nel mondo della moda.

Leggi anche: Evan Delogu, una folla per l’addio fra lacrime e rose bianche. “Per noi era un angelo”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Valentino, l’addio: la camera ardente tra fiori bianchi, messaggi di cordoglio e musica classica; Aperta la camera ardente di Valentino Garavani a Roma: una rosa rossa sulla bara, tanti i vip presenti. A rendergli omaggio anche i suoi amati carlini; La camera ardente di Valentino: le rose bianche, i vip presenti, centinaia di persone in fila. Le foto; Valentino, camera ardente e funerale: quando e dove seguire l’ultimo saluto allo stilista.

Funerali Valentino, vip da tutto il mondo per l’addio all’icona della moda. Folla in coda tra rose bianche e abiti rossiCentinaia di persone con fiori e cartelli: Tutto il mondo piange il fiore più bello. Attesi, tra gli altri, Hathaway, Anna Wintour e Tom Ford ... quotidiano.net

Tutto pronto per i funerali di Valentino, attesi da Anne Hathaway a Lavinia BiagiottiTutto pronto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma per i funerali di Valentino. Tanti i vip internazionali attesi oggi per le esequie del celebre stilista scomparso il 19 gen ... ansa.it

L'addio a #Valentino. Alle 11 i funerali nella basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma. Alla camera ardente, in 2 giorni oltre 10mila persone hanno reso omaggio al re della moda, morto a 93 anni. Lo stilista verrà sepolto al Cimitero Flaminio secondo le su x.com

Valentino, anche oggi la camera ardente a Roma in attesa dei funerali - facebook.com facebook