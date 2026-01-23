Funerali Valentino vip da tutto il mondo per l’addio all’icola della moda Folla in coda tra rose bianche e abiti rossi

Oggi si tengono i funerali di Valentino Garavani, figura iconica nel mondo della moda. La cerimonia si svolge a Roma, attirando numerosi partecipanti da tutto il mondo. La folla si raccoglie tra rose bianche e abiti eleganti, rendendo omaggio a uno dei stilisti più influenti della storia. Valentino, scomparso all’età di 93 anni, lascia un’eredità indelebile nel settore della moda e del design.

Roma, 23 gennaio 2026 – È il giorno dell’addio all’ultimo imperatore della moda, Valentino Garavani, morto lunedì all’età di 93 anni. Dopo il lungo omaggio, tributato da circa 10.000 persone tra autorità, vip e gente comune nei due giorni di camera ardente, oggi alle 11 si terranno i funerali dello stilista nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza della Repubblica, sempre a Roma. Ma già dalle prime ore del mattino diverse decine di persone sono in coda per partecipare al funerale dello stilista. Gente comune che amava Valentino, alcune signore vestite del suo iconico colore rosso, un uomo con un cartello che reca la scritta “tutto il mondo piange Valentino, perdiamo un fiore, il fiore più bello”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della moda. I funerali venerdì 23 gennaio a RomaValentino Garavani, celebre stilista italiano, è scomparso all’età di 93 anni.

