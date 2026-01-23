Funerali Valentino l' uscita commossa di Donatella Versace dalla chiesa

Durante i funerali di Valentino nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, Donatella Versace ha partecipato alla cerimonia, uscendo dalla chiesa accompagnata dai suoi collaboratori. L’evento ha rappresentato un momento di commozione e rispetto, segnando l’ultimo saluto alla figura di Valentino nel contesto della capitale.

Anche Donatella Versace ai funerali di Valentino nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. La stilista, accompagnata dai suoi collaboratori, è uscita dalla chiesa alla fine del funerale. Completamente vestita di nero si è chiusa nel silenzio commosso.

