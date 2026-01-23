Funerali Valentino il ricordo del compagno Hoeksema | Grazie per avermi cambiato – Il video

Il ricordo di Valentino, recentemente scomparso, viene condiviso dal compagno Hoeksema in un video. Un messaggio semplice e sincero che riflette il legame profondo e i cambiamenti personali vissuti grazie alla presenza di Valentino. Questo ricordo vuole essere un omaggio rispettoso e sobrio a una figura che ha lasciato un’impronta significativa nella vita di chi lo ha conosciuto.

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2026 "Valentino, eri la persona con cui parlavo, non quella di cui parlavo. Eri accanto a me quando le parole non erano necessarie. La vita non è stata sempre perfetta, ma è stata vera. Un giorno alla volta, per più di quarant’anni, tutti legati insieme, sono diventati straordinari perché li abbiamo vissuti insieme. È questo che mi mancherà di più di te. So quante persone ti hanno voluto bene, e ne sono profondamente grata. Ma ciò che abbiamo condiviso era solo nostro, e lo custodirò con cura per il resto della mia vita. Oggi non ti dico addio: ti dico grazie. Grazie per avermi scelto, per aver camminato accanto a me e per avermi lasciata cambiata per sempre.🔗 Leggi su Open.online

Valentino, ai funerali il discorso dell’ultimo compagno Hoeksema in lacrime: “Non ti dico addio ma grazie”Durante i funerali di Valentino, Vernon Bruce Hoeksema ha pronunciato un commovente discorso, esprimendo gratitudine piuttosto che addio.

I funerali di Valentino a Roma, dove la parola «bellezza» ha scandito ogni istante. Il compagno Bruce Hoeksema: «Non ti dico addio ma grazie per aver camminato con me»I funerali di Valentino a Roma sono stati un momento di grande raccoglimento, in cui la bellezza ha accompagnato ogni parola e gesto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Valentino, il ricordo del compagno Giammetti prima dei funerali: Sarà sempre con me; Valentino, chiusa la camera ardente a Roma: 10mila visitatori in due giorni. FOTO; Blog | Valentino Garavani: il ricordo personale di un'icona della moda italiana; Il mondo della moda e l'addio a Valentino: i funerali a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Mattarella: Oltre le convenzioni. Meloni: Un simbolo eterno.

Funerali Valentino, il ricordo del compagno Hoeksema: Grazie per avermi cambiatoLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

«Voglio ringraziarlo per avermi insegnato la bellezza» ha detto Giancarlo Giammetti ai funerali di Valentino Garavani.Un pensiero che hanno condiviso, ciascuno a modo proprio, amici e familiari che hanno reso omaggio questa mattina all'Imperatore della moda. Tra loro Anne Hathaway, Tom Ford e Donatella Versace ... vogue.it

ANSA.it. . L'ultimo abbraccio della folla a Valentino, Roma si stringe all'imperatore della moda. I funerali dello stilista alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2026/01/23/a-roma-lultimo-saluto-a-valenti - facebook.com facebook

I funerali di Valentino. Il mondo della moda a Roma per salutare il grande stilista. La fotogallery x.com