Funerali Valentino il feretro esce dalla chiesa accompagnato dall' applauso della gente

Il funerale di Valentino Garavani si è svolto questa mattina presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Dopo circa un’ora di cerimonia, il feretro è stato accompagnato all’uscita, salutato dall’applauso dei presenti. Un momento di commiato sobrio e rispettoso, che ha riunito amici, colleghi e appassionati del noto stilista.

Il feretro di Valentino Garavani ha lasciato la chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma dopo poco più di un'ora di funzione. Primi della fila dopo il feretro Giancarlo Giammetti e Vernon Bruce Hoeksema, seguiti dai familiari e dagli amici più stretti dello stilista, morto lunedì a 93 anni. Un applauso commosso ha accompagnato la partenza del carro funebre.

