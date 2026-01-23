Oggi ci riuniamo per ricordare Valentino Hoeksema, una persona che ha lasciato un’impronta significativa. Le sue parole, “Oggi non dico addio ma grazie”, riflettono la sua volontà di esprimere gratitudine anziché dolore. In questa occasione, ci uniamo nel rispetto e nella memoria, condividendo un momento di riflessione che ci aiuta a conservare il suo ricordo con semplicità e sincerità.

“Non avevo pianificato di parlare oggi, non sono ancora sicuro di riuscire a farcela, vi chiedo quindi di essere pazienti con me”. Lo afferma tra le lacrime Vernon Bruce Hoeksema, ultimo compagno di Valentino, in un intervento durante i funerali alla Basilica Santa Maria degli Angeli a Roma. “Era la persona a cui parlavo, non di cui parlavo – ha detto – Questo è ciò che mi mancherà più di te, so che molti ti hanno amato ma ciò che condividevamo era solo nostro. Non dico addio oggi, ma grazie”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Funerali Valentino, Hoeksema: "Oggi non dico addio ma grazie"

Funerali Valentino: Giammetti e Bruce Hoeksema, i suoi amori fianco a fianco. Il discorso a sorpresa in lacrime: «?Non ti dico addio ma grazie»A Roma si sono svolti i funerali di Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni.

I funerali di Valentino a Roma: Anne Hathaway, i fiori di Sophia Loren e il ricordo di Bruce Hoeksema: «Non ti dico addio, ma grazie per aver camminato con me»A Roma si sono svolti i funerali di Valentino, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Funerali Valentino, Bruce Hoeksema in lacrrime: Non ti dico addio, ti dico grazie

Argomenti discussi: Valentino, l’addio: la camera ardente tra fiori bianchi, messaggi di cordoglio e musica classica; Valentino, la camera ardente mercoledì | Il feretro accolto dal compagno e dai figliocci. Gualtieri: Ha incarnato Roma; In diecimila a Roma per salutare Valentino, a Roma i funerali; Aperta la camera ardente di Valentino Garavani a Roma: una rosa rossa sulla bara, tanti i vip presenti. A rendergli omaggio anche i suoi amati carlini.

Funerali Valentino: Giammetti e Bruce Hoeksema, i suoi amori fianco a fianco. Il discorso a sorpresa in lacrime: « Non ti dico addio ma grazie»Roma dice addio al suo ultimo imperatore Valentino Garavani. Una folla commossa ha partecipato oggi al funerale dello stilista, morto a 93 anni, ... msn.com

Funerali Valentino a Roma, Giammetti e Bruce Hoeksema fianco a fianco per l’ultimo saluto. L’omelia: La bellezza salva, lui l’ha seminataFunerali Valentino a Roma, Giammetti e Bruce Hoeksema fianco a fianco per l'ultimo saluto. L'omelia: La bellezza salva, lui l'ha seminata ... blitzquotidiano.it

Funerali Valentino, l’omelia di don Guerini: "Grazie maestro per il tesoro di bellezza donato" - facebook.com facebook

#Roma I funerali di #Valentino. Mondo della moda e divi di Hollywood per l’ultimo saluto al grande stilista: Donatella Versace, Cucinelli, Anne Hathaway, Liz Hurley, Anna Wintour. Il compagno “Non ti dico addio, ma grazie”. Il racconto di @fedemello. x.com