Funerali Valentino | Giammetti e Bruce Hoeksema i suoi amori fianco a fianco Il discorso a sorpresa in lacrime | ?Non ti dico addio ma grazie

A Roma si sono svolti i funerali di Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni. Presenti amici e familiari, tra cui Giammetti e Bruce Hoeksema, suoi compagni di vita. Durante la cerimonia, un discorso inaspettato ha toccato i presenti, con parole di gratitudine e tristezza. La città saluta uno degli stilisti più influenti del panorama italiano, ricordando la sua figura con rispetto e affetto.

