Funerali Valentino | Giammetti e Bruce Hoeksema i suoi amori fianco a fianco Il discorso a sorpresa in lacrime | ?Non ti dico addio ma grazie
A Roma si sono svolti i funerali di Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni. Presenti amici e familiari, tra cui Giammetti e Bruce Hoeksema, suoi compagni di vita. Durante la cerimonia, un discorso inaspettato ha toccato i presenti, con parole di gratitudine e tristezza. La città saluta uno degli stilisti più influenti del panorama italiano, ricordando la sua figura con rispetto e affetto.
Roma dice addio al suo ultimo imperatore Valentino Garavani. Una folla commossa ha partecipato oggi al funerale dello stilista, morto a 93 anni, nella Basilica di Santa Maria degli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Funerali Valentino: Giammetti e Bruce Hoeksema, i suoi amori fianco a fianco. I discorsi in lacrime in chiesa: «?Non ti diciamo addio ma grazie»Roma si congeda da Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni.
Funerali Valentino: Giammetti e Bruce, gli amori dello stilista fianco a fianco. I discorsi in lacrime in chiesa: «?Non ti diciamo addio ma grazie»Roma si è stretta intorno a Valentino Garavani durante il suo funerale nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.
Argomenti discussi: L'addio a Valentino, oggi i funerali dell'ultimo imperatore della moda - Chiusa camera ardente, 10mila persone in due giorni; Valentino, l’addio: la camera ardente tra fiori bianchi, messaggi di cordoglio e musica classica; Valentino, la camera ardente mercoledì | Il feretro accolto dal compagno e dai figliocci. Gualtieri: Ha incarnato Roma; Valentino, chiusa la camera ardente a Roma: 10mila visitatori in due giorni. FOTO.
Funerali Valentino: il dettaglio sulla tomba e l’ultimo gesto di GiammettiL'ultimo saluto a Valentino Garavani: i dettagli del rito funebre, la scelta della sepoltura, la tomba e l'ultimo gesto di Giammetti. donnaglamour.it
Valentino, la diretta dei funerali a Roma: Anne Hathaway, Anna Wintour e Donatella Versace in prima fila. In chiesa il discorso di GiammettiL'ultimo saluto a Valentino Garavani sarà oggi alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Il feretro entrerà nella Basilica accolto dalle note ... ilmattino.it
Dopo i due giorni di camera ardente, che ha visto la presenza di circa 10mila persone, oggi è il giorno per l’ultimo saluto a Valentino Garavani, l’ultimo imperatore della moda scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. I funerali sono in programma oggi dalle facebook
Michele, Piccioli e Marzotto, il mondo della moda ai funerali di #Valentino x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.