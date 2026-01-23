Roma rende omaggio a Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni. Durante il funerale nella Basilica di Santa Maria, Giammetti e Bruce, suoi cari amici, sono stati presenti insieme a molte altre persone, tra cui Anne Hathaway, visibilmente commossa. Il feretro è stato accompagnato dalle note di

Roma dice addio al suo ultimo imperatore Valentino Garavani. Una folla commossa ha partecipato oggi al funerale dello stilista, morto a 93 anni, nella Basilica di Santa Maria degli.

© Ilmessaggero.it - Funerali Valentino: Giammetti e Bruce, gli amori dello stilista fianco a fianco, Anne Hathaway commossa, il feretro esce sulle note de "Il Nostro Concerto" di Bindi

Funerali Valentino: il discorso di Giammetti in chiesa, Anne Hathaway commossa, i fiori di Claudia Schiffer, il feretro esce sulle note de "Il Nostro Concerto" di BindiRoma ha reso omaggio a Valentino Garavani con un funerale nel rispetto della sua figura.

I funerali di Valentino Garavani in diretta: il feretro lascia la camera ardente tra gli applausi, lungo abbraccio tra Anne Hathaway e i familiari dello stilistaI funerali di Valentino Garavani si sono svolti oggi, con la cerimonia in diretta e il feretro che ha lasciato la camera ardente tra gli applausi.

Funerali Valentino: Giammetti e Bruce, gli amori dello stilista fianco a fianco, Anne Hathaway commossa, il feretro esce sulle note de Il Nostro Concerto di BindiRoma dice addio al suo ultimo imperatore Valentino Garavani. Una folla commossa ha partecipato oggi al funerale dello stilista, morto a 93 anni, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e ...

